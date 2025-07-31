Kağıthane'de Tartışma Sonrası Bıçaklı Cinayet

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de ev arkadaşları arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de tartışma sırasında ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gürsel Mahallesi Kafiye Sokak'ta aynı evde yaşayan Oktay B. (41) ile Ferhat O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oktay B'yi bıçaklayan Ferhat O, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oktay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı Ferhat O. polis ekiplerince yakalandı.

Oktay B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.