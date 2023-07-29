Kağıthane'de Taksiyle Gelen 3 Kişi Rögar Kapağından İnternet Kablolarını Çalmak İstedi

Kağıthane'de taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağından girip internet kablolarını çalmak istedi. Şüpheliler polisleri görünce kaçtı. Olayın yaşandığı yerdeki bina sakinleri polisi arayarak durumu bildirdi. Polislerden biri kaçan hırsızın peşinden giderken, diğer polis ise taksinin üzerinde bırakılan kontak anahtarını alarak gitti. Polis ekipleri kaçan hırsızı yakalayıp gözaltına alırken diğer 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevreyi gözetleyen şüpheli, polisleri görünce koşarak uzaklaştı, rögarın içinde saklanan 2 kişi ise polislerin gittiğini fark edince kaçtı.

İKİ HIRSIZ POLİSLER GİDENE KADAR RÖGARIN İÇİNDE BEKLEDİ

Sesleri duyup olay yerine gelen esnaf Hasan Mekanoğlu, "Olay sabah 4 civarında oldu. Sesleri duyunca dışarı çıktım. Polisler gelmişti buraya. Rögardan kablo çalmak için taksiyle 3 kişi gelmişler. Bizim komşuda üst kattan görüyor bunları ve polisi arıyor. Onlar daha işi başarmadan polis geldi birini yakaladı, ikisi kaçtı. Polis geldiği zaman 2 tanesi rögarın içindeydi onları görmedi polisler. Öteki kaçınca polisler onun peşinden gitti, onu yakaladılar ama bu ikisi kaçtı" dedi.