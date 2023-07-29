Kağıthane'de Taksiyle Gelen 3 Kişi Internet Kablolarını Çalmak İstedi
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Kağıthane'de taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağından girip internet kablolarını çalmak istedi. Şüpheliler polisleri görünce kaçtı.
İKİ HIRSIZ POLİSLER GİDENE KADAR RÖGARIN İÇİNDE BEKLEDİPolislerin gittiğini fark edince rögarın içinde saklanan hırsızlardan biri olay yerinden koşarak uzaklaştı. O sırada diğer hırsız ise araca binerek gitmek istedi. Kontak anahtarının taksinin üstünde olmadığını görünce aracın el frenini indirerek hareket ettirmek istese de başaramadı. Daha sonra araçtan inip koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri erkete olarak bekleyip kaçan hırsızı yakalayıp gözaltına alırken diğer 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Sesleri duyup olay yerine gelen esnaf Hasan Mekanoğlu, "Olay sabah 4 civarında oldu. Sesleri duyunca dışarı çıktım. Polisler gelmişti buraya. Rögardan kablo çalmak için taksiyle 3 kişi gelmişler. Bizim komşuda üst kattan görüyor bunları ve polisi arıyor. Onlar daha işi başarmadan polis geldi birini yakaladı, ikisi kaçtı. Polis geldiği zaman 2 tanesi rögarın içindeydi onları görmedi polisler. Öteki kaçınca polisler onun peşinden gitti, onu yakaladılar ama bu ikisi kaçtı" dedi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel