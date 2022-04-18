Kağıthane'de taksici tartıştığı müşterilerini bıçakla tehdit etti

Kağıthane'de bir taksici, aracına müşteri olarak binen ve ücret ödemediklerini iddia ettiği 2 kişinin üzerine bıçakla yürüdü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi'nde bir taksici, aracından inen müşterileri ile tartışmaya başladı.

Aracından inerek tartışmayı sürdüren taksi şoförü, taksisinden bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüyerek ücretini istedi.

Çevredekilerin sakinleştirme çabalarına rağmen parasını isteyen taksici, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksici ile müşteriler arasında yaşanan tartışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Denetim Birimi, taksi sürücüsünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni süresiz iptal edip taksinin ruhsatını da 15 gün süreyle askıya aldı.