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Kağıthane'de siteden kablo hırsızlığı kamerada

Kağıthane'de siteden kablo hırsızlığı kamerada

Güncel Haberler

KAĞITHANE'de bir sitede 320 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de bir sitede 320 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kabloları çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'de 18 Mayıs 2023 tarihinde polise başvuran Ö.P., mesul müdürlüğünü yaptığı siteden piyasa değeri 320 bin lira olan bakır kabloların çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelinin sitenin otoparkında elektrikli bir araç kullanarak dolaştığını, çaldığı kabloları park halindeki bir otomobilin bagajına sakladığını güvenlik kameralarından tespit etti. Polis ekipleri, kısa sürede kimliğini belirlediği şüpheli Sami İ.'yi (52) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

Kağıthane Güncel Haberler

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