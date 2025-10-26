Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli Silivri'de yakalandı.

Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde, Nilay Kotan (42), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kotan'a 15 el ateş eden A.K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kotan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirledikleri şüpheli A.K.'yı (64), Silivri'de yakaladı.

Daha önce iki suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.