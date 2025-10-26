Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti
Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde Nilay Kotan (42), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kotan'a 15 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kotan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel