Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Öncü'nün kaza anı güvenlik kamerasında

Kağıthane'de Fırat Öncü, otomobille seyir halindeyken iki şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Fırat Öncü'nün, saldırı sonrası yaptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde dün yaşanan olayda, Fırat Öncü, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanmış; otomobili park halindeki iki araca çarparak durabilmişti. Öncü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Öncü'nün başından vurulduktan sonra, otomobiliyle park halindeki iki araca çarptığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Fırat Öncü'nün otomobilinin virajı dönerken park halindeki otomobile çarptığı ardından da ticari araca vurarak durduğu görülüyor.