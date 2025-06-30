Kağıthane'de Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yakalandı

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de alacaklı oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenleyen iki kardeş, polis tarafından Şişli'de yakalandı.

Doğan Can CESUR / -KAĞITHANE'de iki kardeş, alacaklı oldukları kişinin evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıyan iki kardeş, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli'de yakalandı.

Olay, dün 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı motosikletle sokağa gelen kaslı şüphelilerden biri, alacaklıları olduğu öne sürülen kişinin evini kurşunladı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı kasklı ve plakasız motosikletli iki şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmaların devamında saklandıkları adresler tespit edilen F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21), düzenlenen operasyonla Şişli'de yakalandı. Evde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet çantası, 1 adet kask ve motosiklet ele geçirildi. Emniyete götürülen iki kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin kurultay davası başladı! Mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti

CHP'nin kader duruşması başladı! 4 senaryo üzerinde duruluyor
Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Özel'e "Gayrimeşru Başkan" diyen avukatın talebi duruşmaya damga vurdu
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

İnfial yaratan görüntü! 345 haneli site resmen küle döndü
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.