Kağıthane'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kağıthane'de park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel, yanına duran başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki şüpheli kaçtı.

Kağıthane'de park halindeki aracında beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel (26), park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanına duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken araç incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Tunçel'in amcası olduğunu aktaran ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı, saldırıyı kıraathanede otururken duyduğunu ifade ederek, maktul Tunçel'in de cezaevinden yeni çıktığını anlattı.

Öte yandan 2 şüphelinin ateş açtıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştıkları anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
