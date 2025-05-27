Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de bir araçta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İ.G.'nin ölümüne ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kağıthane'de araçta silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, sokaktaki bir araca açılan ateş sonucu sürücü koltuğunda bulunan İ.G'nin (29) vurularak hayatını kaybettiğini, şüphelilerin silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi.

Sultan Selim Caddesi'nde araç içerisinde şüpheliler H.A. (31) ve A.B. (17) yakalandı.

Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Benzer suçlardan H.A'nın 14, A.B'nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.