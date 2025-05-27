Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Kağıthane'de bir araçta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İ.G.'nin ölümüne ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kağıthane'de araçta silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, sokaktaki bir araca açılan ateş sonucu sürücü koltuğunda bulunan İ.G'nin (29) vurularak hayatını kaybettiğini, şüphelilerin silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi.
Sultan Selim Caddesi'nde araç içerisinde şüpheliler H.A. (31) ve A.B. (17) yakalandı.
Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Benzer suçlardan H.A'nın 14, A.B'nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.