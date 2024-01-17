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Kağıthane'de silahlı saldırganın kovaladığı kişi iş yerine sığındı

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Kağıthane'de yaşanan olayda, silahlı saldırganın kovaladığı bir kişi açık olan bir iş yerine sığındı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganı uzaklaştıranlar araya girdi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, -KAĞITHANE'DE silahlı saldırganın kovaladığı bir kişi o sırada açık olan iş yerine sığındı. Tehditler savuran saldırganı araya girenler  uzaklaştırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde 1 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, yolda kavga eden iki kişiden biri, belindeki silahı çıkardı. Silahlı saldırgandan kaçmak isteyen kişi o sırada açık olan bir tatlıcıya sığındı. Tehditler savurarak iş yerine giren saldırganı araya girenler uzaklaştırdı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polisin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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