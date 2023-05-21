Kağıthane'de silahlı kavga

Kağıthane'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri sopayla saldırırken diğeri silahla karşılık verdi. Kavgaya karışlan taraflar araya giren vatandaşlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Silahlı saldırgan gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri sopayla saldırırken diğeri silahla karşılık verdi. Kavgaya karışlan taraflar araya giren vatandaşlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Olay, 15 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. silah çekerken, kavgaya karışan diğer kişi sopayla karşılık verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, H.Ç.'nin elinde silahla, husumetli olduğu kişiyle tartıştığı ve vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor. Tartışma sırasında H.Ç.'nin silaını bir el ateşlediği de duyuluyor.

Vatandaşların araya girmesiyle iki kişi arasındaki kavga sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silah çeken H.Ç.'yi gözaltına aldı. H.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, silahına el konuldu. H.Ç. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.