Kağıthane'de seyir halindeki araca ateş edilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

Kağıthane'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması sonucu otomobile silahla ateş edilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 11 Şubat'ta Seyrantepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir araca silahla ateş edilmesine ilişkin yapılan çalışmada güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin içinde bulunduğu otomobil incelendi.

Ekipler, otomobilin üzerindeki sticker ve jantlarıyla birebir uyum sağlayan bir aracın Sultan Selim Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen şüpheli M.Y.B. Çeliktepe Mahallesi'nde yakalandı. Olay sırasında araçta bulunan M.G. ve C.O. da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheliler ile diğer araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması üzerine olayın meydana geldiği belirlendi.

M.G. ve C.O. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken, M.Y.B. ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu arada, silahlı saldırı anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araçla seyir halindeki diğer otomobili sıkıştırması, birinin araçtan inerek silahla ateş etmesi yer alıyor.