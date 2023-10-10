KAĞITHANE'DE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN HAMİLE EŞİ GÖZYAŞLARIYLA DURUŞMAYI İZLEDİ

KAĞITHANE'de denetim noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz hakim karşısına çıktı. Şehit polisin hamile eşi, gözyaşlarını tutamazken "Ben bu halimle son 3 aydır o olay anına ait görüntünün içinden çıkamıyorum. Benim eşim 2 metre, 120 kilo görünmeyecek biri değil" dedi. Mahkeme heyeti, kusura ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Osman Boyraz getirildi. Şikayetçi şehit polisin eşi Ezgi Bekit, annesi Hülya Bekit, babası Ali Nazif Bekit ve taraf avukatları katıldı.

SANIK SAVUNMASINI YAPTI

Osman Boyraz savunmasında, "Motosiklet arkadaşımın sevgilisinin üstüne kayıtlıydı. Motorum yakın zamanda çalınmıştı, karakola giderek çalıntı ihbarında bulunduk. Polis ekipleri motorumuzu buldu. Olay günü motosikleti tamirden almıştım. Caddede seyir halindeyken yanımdan iki araba geçti. 6-7 metre kala polisleri fark ettim. Fark edince sol tarafa geçtiğimde polis üzerime doğru geldi. Orada bir boşluk vardı. Oradan geçeyim dedim. 3-4 saniye içinde birine çarptım yere düştüm. Polisler beni alıp arabanın içine bindirdiler. Ben polis olduğunu orada anladım. Polis abinin elinde bir şey vardı. hızım 80 km civarıydı. Panikle bir anda sadece frene bastım üzerime doğru gelince solundan boşluktan geçmek istedim. Ben çarpmadan önce polisi fark ettim ama sol taraftan kaçmaya çalıştım. Ben devletini, polisini seven birisiyim, kasıtlı olarak yapmadım. Ben işinde gücünde olan biriyim" dedi. Sanığa olay anına ait güvenlik kamerası izletildi. Sonrasında konuşan sanık Boyraz, "Frene bastım, çarpmamak için sola kırdım" diye konuştu. Ardından mahkeme başkanı, "görüntülerde yavaşladığına dair bir izlenim yok, viraj olduğunu söyledin ama görüntülerde düz yol viraj görünmüyor" dedi.

HAMİLE EŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sanık savunma yaptığı sırada şehidin hamile eşi gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin eşi şikayetçi Ezgi Bekit, 8 aylık hamile olduğu ve olayın hala etkisinde olduğunu söyleyerek "Ben bu halimle son 3 aydır o olay anına ait görüntünün içinden çıkamıyorum. Benim eşim 2 metre, 120 kilo görünmeyecek biri değil. En sol şeritten en sağ şeride geçiyor. 5-6 polisi görüyor, sola doğru kırıyor. Suçlu şekilde motoru sürüyor. Hiç bir şekilde hızını kesmiyor, bilirkişi raporunda da var herhangi bir fren izi görünmüyor. Onun orda maksimum hızı 50 olmalıydı. Şikayetçiyim, müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum" dedi. Şehidin anne ve babası da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"YAVAŞLAMAK YERİNE GAZA BASTIĞI İÇİN BİZ EGZOZ SESİNİ DUYDUK"

Tanık polis memuru Ahmet Onur Yılmaz ise, "4 aydan beri o mevkide denetim yapıyoruz. Olay günü motorun abartı egzoz sesini duyduk. Yol boştu şahıs bizi görmüştü sonra bizi görünce normal egzozunu açtı, sesinden duyduk. Yavaşlamak yerine gaza bastığı için biz egzoz sesini duyduk. Şehidimiz hem beden dili ve sesli bir şekilde dur ihtarında bulundu ama sanık yavaşlamak yerine hızını artırdı. Sonrasında zaten polis arkadaşımıza çarparak şehit etti. Şehir içi olduğu için belli bir hız limitinde gitmesi gerekiyor. Kural ve tabelalara uyarak seyir halinde gitseydi bizim orada denetim yaptığımızı rahatlıkla anlardı" ifadeleri kullandı. Sanık avukatları olay yerinden keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti sanık Osman Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kusura ilişkin rapor alınmasına ve sanık avukatının keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz saat 17.50 sıralarında Kağıthane Caddesi üzerinde şüphelinin sevk ve idaresindeki 34 HBS 283 plaka sayılı motosikletin standart dışı gürültülü bir egzoz ile yolun sağ kısmından yol üzerindeki resmi polis üniformalı görevlilere doğru geldiği, şüphelinin polis memurlarını fark etmesi üzerine yolun soluna doğru motosikletin yönünü değiştirdiği belirtildi. Kavşakta bekleyen sekiz resmi polis üniformalı görevlinin şüphelinin kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek, kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle 'Dur' ikazında bulunmaya çalıştıkları ancak şüphelinin motorun hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru maktul Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı. Şüpheli Osman Boyraz ifadesinde, ortalama hızının 70-80 kilometre hızla tek başına giderken araçları solladığını, bir anda Yunus üniformalı maktulü gördüğünü, yavaşlamak istediğini, ancak motorunun frenine sert basamadığını, bir anda gördüğü maktule motosikletiyle çarptığını söyledi. Boyraz'ın, çarpmanın etkisiyle motosikletle kendisinin de düştüğünü, sürüklendiğini, düşmenin etkisiyle kendisini kaybettiğini, tam olayı hatırlamadığını, polis memurlarının kendisini ambulansa bindirdiğini ve hastaneye gittiğini söylediği cümleler de iddianamede yer aldı. İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını söyleyen şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulandı. Şüphelinin uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği sonrasında ise maktul olan polis memurunun 'Dur' ihtarını görmesine rağmen hızını arttırarak maktulün üzerine doğru motosikleti sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Osman Boyraz'ın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.