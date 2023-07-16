Kağıthane'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

KAĞITHANE'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.< Kağıthane'de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel