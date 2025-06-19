Kağıthane'de Sahte Altın Dolandırıcılığı İki Şüpheli Tutuklandı

? Kağıthane'de, bir kuyumcudan sahte altınların bozdurularak, dolandırıcılık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu L.Ç'nin (38) iş yerine farklı günlerde gelen bir şüphelinin zincir marka ibareli sattığı altınların sahte çıktığını 21 Mayıs'ta bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, sahte altınları kuyumcuya getiren şüphelinin N.T. (34), kuryesinin ise E.C. (27) olduğunu belirledi.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.T'nin daha önce çeşitli suçlardan 13, E.C'nin ise 8 kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin sahte altınları bozdurması kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.