Kağıthane'de Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Kağıthane'de Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı
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Kağıthane'de kuyumcuya giderek sahte altın satışı yaptığı iddia edilen bir kadın ve bir erkek, dolandırıcılık suçlamasıyla yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

KAĞITHANE'de kuyumcuya giderek sahte altın sattığı iddia edilen biri kadın 2 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de 21 Mayıs'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kuyumcu L.Ç.(38), iş yerine müşteri olarak gelen şüphelilerin altın satışı yaptığını ancak daha sonra bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. İhbarın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerden birinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis, biri kadın 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Küçükçekmece ve Başakşehir'de tespit edilen adreslere yapılan operasyonla N.T.(36) ve E.C.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerden N.T.'nin daha önceden 13 tane, E.C.'nin ise 8 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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