Kağıthane'de 15 katlı rezidansın çatısında çıkan yangın sonucu onlarca kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü ve mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane'de rezidansta yangın: Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de 15 katlı rezidansın çatısında yangın çıktı. Onlarca kişinin mahsur kaldığı binadaki yangın 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Kurtarılanlardan biri yaşadığı şoku, "Şu an içeride daireler duman altı. Mahsur kaldık" sözleriyle anlattı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatısında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm binayı sarması sonucu, içeride yaşayanlar rahat nefes alabilmek için kendilerini balkonlara ve pencere kenarlarına attı. Bina içinde adeta can pazarı yaşanırken, durumu gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak rezidansın neredeyse tüm katlarını saran dumanlar, içeride yaşayanların dışarı çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine merdiven aracıyla insanların bulunduğu katlara yanaşılarak, içeride mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı.

"Şu an içeride daireler duman altı"

Merdiven aracı ile dumanların arasından çıkartılan genç yaşadığı büyük şoku, "Şu an içeride daireler duman altı. Mahsur kaldık. Benim olduğum katta bir kişiyi daha çıkarttılar, onun dışında bilgim yok" sözleriyle anlattı.

1 saatte tamamen söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.