Kağıthane'de Restorana Patlayıcı Atıldı: 7 Yaralı

Kağıthane'de Restorana Patlayıcı Atıldı: 7 Yaralı
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Kağıthane'de bir restoran ve eğlence mekanına patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi, kaçan şüpheliler için arama çalışmaları başlatıldı.

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle tarama yaptı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletle gelen iki şüphelinin keşif yapması, bir kişinin binaya girmesi, ardından patlayıcı maddeyi atınca etrafın aydınlanması, alarmların ışıklarının yanması, şüphelilerin sonrasında motosikletle kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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