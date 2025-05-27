Kağıthane'de Restorana Patlayıcı Atıldı: 7 Yaralı

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle alan taraması yaptı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.