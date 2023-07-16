Kağıthane'de polisin şehit olduğu olay sonrası yaşananlar kamerada

Uygulama yapan yunus polisi dur ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olmuştu

Polisin gözaltına aldığı motosikletlinin tutuklandığı öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu polis memuru Alp Efe Bekit'in şehit düştüğü olay sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletlinin tutuklandığı olayla ilgili, meslektaşlarının yaşadığı panik yürekleri burktu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, cadde üzerinde uygulama yaptıkları esnada şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istemişti. Kendisine defalarca "dur" ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürmüştü. Yüksek hıza ulaşan motosikletin çarpması sonucu görevli polis memuru Alp Efe Bekit ağır şekilde yaralanmıştı.

Polis memuruna çarpıp şehit etti

Motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklenmişti. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edilmişti. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Motosiklet sürücüsü Osman B. ise hafif yaralı olarak kaldırdığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Feci olay kameralara yansırken, sonrasında yaşananların ise cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralı polisin meslektaşları tarafından sedyeyle ambulansa taşındığı ve diğer yaralıya da sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Olay sonrası görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili motosikletin trafikten men edildiği ve motosiklette abartı egzozunun bulunduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Osman B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.