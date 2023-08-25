Kağıthane'de polis operasyonunda çatışma çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği operasyonda şüpheliler polise silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında polis memurları ve şüpheliler yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane'de bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.
Çatışma sırasında bazı polis memurlarının ve şüphelilerin yaralandığı öğrenildi.
Bazı şüpheliler kaçarken, emniyet birimleri olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.