Kağıthane'de Polis Memurunun Ölümüne Neden Olan Şüpheli Hakkında İddianame Düzenlendi

Kağıthane'de, 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu iddia edilen Osman Boyraz hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kağıthane'de, "dur" ihtarına uymayıp motosikletle çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu iddia edilen Osman Boyraz hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde 15 Temmuz'da yapılan denetim sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit'in (35), Boyraz'ın (21) kullandığı motosikletin çarpması sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Bekit'in olay günü saat 17.00-19.00 sıralarında hakimlik kararıyla, söz konusu caddedeki ilçe emniyet müdürlüğü önündeki ışıklı kavşakta sabit motosiklet uygulamasında görev yaptığı kaydedildi.

İki yönlü bölünmüş olan caddede görüş mesafesinin açık olduğu aktarılan iddianamede, Boyraz'ın saat 17.50 sıralarında Kağıthane Caddesi'nde motosikletiyle standart dışı gürültülü bir egzoz ile yolun sağ kısmından yol üzerindeki resmi polis üniformalı görevlilere doğru geldiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin polis memurlarını fark etmesi üzerine motosikletin yönünü yolun soluna doğru değiştirdiği, uygulama noktasında bekleyen 8 resmi üniformalı polisin kavşağı kapatmaya çalışıp kaçma eğiliminde olan şüpheliye yüksek sesle "dur" ikazında bulundukları vurgulandı.

Osman Boyraz'ın ise motorun hızını daha da artırıp kavşağa süratle girip yolun solundaki Bekit'e isteyerek çarptığına dikkatin çekildiği iddianamede, ağır yaralanan Bekit'in ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Boyraz da motosikletin soy ismini hatırlamadığı kız arkadaşı Zeynep'in üzerine kayıtlı olduğu ancak parasını kendisinin verip aldığını söyledi.

Ortalama hızının 70-80 kilometre olduğunu iddia eden Boyraz, araçları sollarken bir anda kırmızı resmi elbiseli "yunus" polisi olan maktulü gördüğünü, yavaşlamak istediğini ancak motosikletin frenine sert basamadığı için maktule çarptığını savundu.

Boyraz, çarpmanın etkisiyle motosikletiyle kendisinin de düşüp sürüklendiğini, polis memurlarının kendisini ambulansa bindirip hastaneye götürdüğünü ve motosiklet kullanmak için ehliyetinin olmadığını ifade etti.

Tanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede, şüphelinin uygulama yapan polislerden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği, sonrasında ise Bekit'in "dur" ihtarını görmesine rağmen hızını arttırıp motosikleti üzerine doğru sürdüğü maktule çarpıp öldürdüğü anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Osman Boyraz'ın "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Boyraz, olayın ardından tutuklanmıştı.