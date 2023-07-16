Kağıthane'de Polis Memuruna Çarparak Ölümüne Neden Olan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

KAĞITHANE'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz (21) tutuklandı.< Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde yapılan sabit motosiklet uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Bekit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel