Kağıthane'de Polis Memuruna Çarparak Ölümüne Neden Olan Motosiklet Sürücüsü Hakkında Dava Açıldı

Kağıthane'de polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü Osman Boyraz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KAĞITHANE'de uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayıp polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Boyraz hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yapılan sabit motosiklet denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz ise 16 Temmuz'da, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

"YAVAŞLAMAK İSTEDİM"

MOTOSİKLET EHLİYETİ YOKMUŞ

İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını söyleyen şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulandı. Şüphelinin uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği sonrasında ise maktul olan polis memurunun 'Dur' ihtarını görmesine rağmen hızını arttırarak maktulün üzerine doğru motosikleti sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Osman Boyraz'ın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.