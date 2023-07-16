Kağıthane'de polis memuruna çarpan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de denetime takılan motosikletli, dur ihtarına uymayarak Alp Efe Bekit isimli polis memuruna çarpan şüpheli emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Merkez Mahallesinde meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosikletli takılmıştı. Polis Memuru Alp Efe Bekit, Osman P. yönetimindeki 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuştu. Motosikletli polisi görmesine rağmen dur ihtarına uymayarak aracını üzerine sürdü ve polise çarpıp kaçmıştı. Yakalanan şüpheli emniyette biten işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.