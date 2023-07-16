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Kağıthane'de Polis Memuru Şehit Oldu

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Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

KAĞITHANE'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane Güncel Haberler

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