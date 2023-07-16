Kağıthane'de Polis Memuru Şehit Oldu
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Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
KAĞITHANE'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel