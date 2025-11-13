Haberler

Kağıthane'de Patlama Sonrası Yangın: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada biri yaralanırken, çevredeki binalarda hasar oluştu.

Kağıthane'de, apartman dairesinde 1 kişinin yaralandığı patlamanın ardından meydana gelen yangına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen yeni görüntüye ulaşıldı.

Dün akşam, Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşanan patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Patlamadan etkilenen bina önündeki 34 MED 804 ve 34 NNC 911 plakalı iki aracın sahibi ifadesi alınmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Mühürlenen binada oturan vatandaşlar ise Kağıthane Belediyesince otellere yerleştirildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan daire sakini S.T'nin (34) tedavisi sürüyor.

S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama anına ilişkin yeni görüntü

Olay anına ait yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, patlama sırasında çıkan sesle birlikte oluşan toz bulutu, parlama ve sokaktaki vatandaşların çevreye doğru kaçışması yer alıyor.

Görgü tanığı Turcan Keskin, patlamanın ardından şuurunun hala yerine gelmediğini anlattı.

Keskin, otururken aniden patlama sesi geldiğini belirterek, "Deprem oluyor, biz göçtük.' dedim. Biz, doğalgaz olduğu için çok korktuk. Böyle bayağı her yerden ateş püskürüyordu. Herhalde gökyüzünden bomba indi diye düşündüm. O derece, çok korktum." ifadelerini kullandı.

Çevre binaların camları kırıldığı patlama sonucu meydana gelen hasar dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
