KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Haberler

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KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

KAĞITHANE'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

KAĞITHANE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Gürsel Mahallesi Akmer Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobil kendi kendine hareket ederek kaldırıma çarptı. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan araçtan geriye iskelet kaldı. Mahalle sakini Halil Gökçimen "Biz sokağa girdiğimiz de araç yanıyordu. Kendi kendine bu tarafa doğru ilerledi. İtfaiye ekipleri gelip yanan aracı söndürdü. Yanında bulunan bir aracı da arkadaşlar kurtardı. Araç kendi kendine yandı. İçinde kimse yoktu" dedi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, İtfaiye, Güncel, Haberler

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