Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
AA - Mehmet Kara - Güncel
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İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürsel Mahallesi Kırım Sokak'taki bir site içerisinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi.
Civarda bulunan araçlar da yangından etkilenmemesi için çekildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Kara - Güncel