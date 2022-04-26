Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

AA - Mehmet Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürsel Mahallesi Kırım Sokak'taki bir site içerisinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi.

Civarda bulunan araçlar da yangından etkilenmemesi için çekildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Kara - Güncel

Kağıthane, İtfaiye, Yangın, Kırım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title