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Kağıthane'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

4 Aralık 2023 12:19 Son Güncelleme: 12:20 Abone Ol

İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.