Kağıthane'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kağıthane'de maskeli kişi ya da kişiler tarafından otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Susturucu silahla düzenlenen saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ile koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.