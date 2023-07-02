Kağıthane'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kağıthane'de seyir halindeki bir otomobile motosikletli bir sürücü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 34 JJ 3520 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli sürücü, yolcu koltuğunda oturan A.Ö.'ye ateş ederken, otomobil sürücüsü saldırgandan kurtulmak için gaza bastı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobile yetişen saldırgan kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden A.Ö., ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.