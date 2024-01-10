Kağıthane'de Otomobil Sürücüsüne Para Cezası Kesildi

Kağıthane'de, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesip, içerisindekilere saldırmaya çalıştığı tespit edilen araç sürücüsüne 10 bin 831 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, otoyolda giden hafif ticari aracın sürücüsünün bir otomobilin önünü kestikten sonra içeridekilere saldırmaya çalışmasına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda kimliği belirlenen araç sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.

Sürücü H.Ü'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "emniyet şeridi kullanmak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "araçlarını ilerleyişine engel olacak veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak" maddeleri uyarınca toplam 10 bin 831 lira para cezası kesildi.

Aday sürücü olması ve ceza puanının 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi daimi iptal edilen şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı.