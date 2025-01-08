Kağıthane'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: Bir Yaralı
Kağıthane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, park halindeki 6 araca çarparak takla attı. Sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta Yiğit A. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 6 araca çarparak takla attı.
Kazada araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şerit çekerek, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.