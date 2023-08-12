Kağıthane'de otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı
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Kağıthane'de meydana gelen kazada bir otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de bir otomobilin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu Hasdal mevkisinde Batuhan Gökçe idaresindeki 34 GZN 377 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GTU 247 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve beraberindeki Doğukan Kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Doğukan Kişi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.