Kağıthane'de Otomobil Bakım İş Yerinde Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kağıthane'de, otomobil bakım ve tamirlerinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İmrahor Caddesi'nde, 4 katlı iş yerinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Boya ve kimyasalların tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler tüm katı sararken iş yeri dumanla doldu.

Yangını fark ederek hemen iş yerini boşaltan çalışanlardan 3 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, yangının olduğu caddeyi araç trafiğine kapattı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar Haliç Köprüsü istikametine yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çalışmaların ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.