KAĞITHANE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Güncel Haberler ? TEM Otoyolu'nun Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerindeki otomobil, alev alev yandı. ? TEM Otoyolu'nun Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerindeki otomobil, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. TEM Otoyolu'nun Kağıthane'deki Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurdu. Durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Otomobilin yandığı anlar, sürücüler tarafından kaydedilirken, otomobilden çıkan kara dumanlar ise viyadüğün altında bulunan parktaki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Kağıthane Güncel Haberler

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