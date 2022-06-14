Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı

KAĞITHANE'de, Hamza Çıkrıkçı adlı Kiracı, tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u tabancayla vurarak öldürdü. Tombul'n oğlu Kadir Tombul, "Bizim paraya ihtiyacımız yok. Olay kira nedeniyle yaşanmadı. Evden 2 yabancı uyruklu kadın çıktı. Kadın ticareti yaptığını öğrenince çıkması için baskı yaptık" iddiasında bulundu.

Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi. Çıkrıkçı, iki gün sonra evi boşaltacağını söyleyip, evine döndü. Tabancayla geri dönen Çıkrıkçı, kapı önünde bekleyen ev sahibine ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, ağır yaralandı. Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KADIN TİCARETİ YAPIYORDU"

"KİRASI MESELESİ DEĞİL"

"EVDEN İKİ YABANCI UYRUKLU KADIN VE UYUŞTURUCU ÇIKTI"

Tombul, evde uyuşturucu da bulunduğunu belirterek, "Evin içerisinde amonyumla yapılan taş diye bir madde vardı. Ayrıca 2 yabancı uyruklu kadın çıktı. Kadın ticareti yaptığını öğrenince çıkması için baskı yaptık. Evde silah olduğunu bilmiyorduk, elimizde sopa bile olmadan indik. Bilsek o şekilde iner miyiz?" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel