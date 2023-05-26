Kağıthane'de motokurye ile yaşanan yol tartışması sonrası bir grup şahıs, gencin motosikletine tahta ile vurmaya başladı. Kuryenin, arkadaşlarını çağırmasıyla kavga büyürken şahıslar, motosikletli gençlerden güçlükle kaçtı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi

Kuryenin motosikletine vuran şahıslar, diğer kuryeler gelince böyle kaçtı

İSTANBUL - Kağıthane'de motokurye ile yaşanan yol tartışması sonrası bir grup şahıs, gencin motosikletine tahta ile vurmaya başladı. Kuryenin, arkadaşlarını çağırmasıyla kavga büyürken şahıslar, motosikletli gençlerden güçlükle kaçtı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma sonrası araçtan inen şahıslar genç kuryenin motosikletine tahta sopalar ile vurmaya başladı. Bunun üzerine genç, kurye olarak çalışan arkadaşlarını olay yerine çağırdı. Bir süre sonra olay yerine 5 motosikletli genç daha olay yerine geldi. Ticari araca ve arabanın içine geri binen şahıslara yumruk atan gençler, şahısları araçtan çıkarmaya çalıştı. Şahıslar, kuryelerden güçlükle kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, motosikletlilerin ise aracın peşinden gittiği görüldü. Yaşanan kavga anları çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.