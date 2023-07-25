Kağıthane'de Motosikletli Şüphelilerin Telefon Gasbı

Kağıthane'de, motosikletli 2 şüphelinin evinden çıkan bir kişinin telefonunu gasbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de, motosikletli 2 şüphelinin evinden çıkan bir kişinin telefonunu gasbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi'nde evinden çıkan H.G. (32) iş yerine gitmek için yola çıktı.

Bu sırada sokaktan motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan 2 şüpheli, H.G'nin elindeki cep telefonunu gasbedip kaçmaya başladı.

Motosikletle çıkmaz sokağa girdiklerini fark eden şüpheliler, buradan çıkmaya çalıştı.

Telefonunu kapkaççılardan almak için girişimde bulunan H.G. şüphelilerin kaçmasına engel olamadı.

Motosikletli 2 şüphelinin cep telefonunu gasbetme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.