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Kağıthane'de Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, motosikletli iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

KAĞITHANE Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alırdı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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