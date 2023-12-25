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Kağıthane'de Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli saldırganların hedefi oldu. Saldırganlar silahla ateş açarak kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Saldırganlar kaçtı.

KAĞITHANE Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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