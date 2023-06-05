Kağıthane'de motosikletli çiftin öldüğü kazaya ilişkin dava 2.5 yıl sonra görüldü

KAĞITHANE'de düğün davetiyesi dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman çifti, Kağıthane TEM Otoyolu'nda aniden duran cipe çarpmaları sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti.

KAĞITHANE'de düğün davetiyesi dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman çifti, Kağıthane TEM Otoyolu'nda aniden duran cipe çarpmaları sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti. Çiftin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 14 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında yurtdışı yasağı konulan Ukrayna vatandaşı otomobil sürücüsü Anzhelika Ilina, iddianamenin iadesiyle başlayan süreç sonrasında 2,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Anzhelika Ilina, kusurlu olmadığını söylerken ölen çiftin ailesi ise araç arızalıyken trafiğe çıktığını söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Kaza, 14 Ağustos 2020 tarihinde Kağıthane TEM Otoyolu'nda gerçekleşti. Ukrayna vatandaşı Anzhelika Ilina'nın kullandığı lüks cip aniden sağ şeritte durdu. Bu sırada Kutay Ecevit ve Elif Narman çiftinin bulunduğu motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) arkadn gelen başka bir otomobil tarafından ezilerek can verdi.

"KUSURLU DEĞİLİM"

"KASKLARI VARDI, ŞİKAYETÇİYİZ"

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINACAK

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