KAĞITHANE'DE  MOTOSİKLETLİ ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN DAVA 2.5 YIL SONRA GÖRÜLDÜ

KAĞITHANE'de düğün davetiyesi dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman çifti, Kağıthane TEM Otoyolu'nda aniden duran cipe çarpmaları sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti. Çiftin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 14 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında yurtdışı yasağı konulan Ukrayna vatandaşı otomobil sürücüsü Anzhelika Ilina, iddianamenin iadesiyle başlayan süreç sonrasında 2,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Anzhelika Ilina, kusurlu olmadığını söylerken ölen çiftin ailesi ise araç arızalıyken trafiğe çıktığını söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Kaza, 14 Ağustos 2020 tarihinde Kağıthane TEM Otoyolu'nda gerçekleşti. Ukrayna vatandaşı Anzhelika Ilina'nın kullandığı lüks cip aniden sağ şeritte durdu. Bu sırada Kutay Ecevit ve Elif Narman çiftinin bulunduğu motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) arkadn gelen başka bir otomobil tarafından ezilerek can verdi.

"KUSURLU DEĞİLİM"

"KASKLARI VARDI, ŞİKAYETÇİYİZ"

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINACAK

İDDİANAME

Sanığın savunmasında, arızadan dolayı durduğu ve herhangi bir kasti eyleminin olmadığını söylediği belirtilen iddianamede, Trafik İhtisas Dairesi raporunda herhangi bir kusur atfedilmemişse de trafiğin süratli aktığı, duraklama yapılmasının tehlike teşkil edeceği yolda aracın arızalandığını fark eden sanığın emniyet şeridine geçmekte gecikme gösterdiği, aracın sinyal lambalarının yanıyor olmasının sanığın kusur durumunu ortadan kalkmasını sağlamadığı anlatıldı. Aracın arızasını müsait bir yerde kontrol etme imkanı bulunan sanığın hemen emniyet şeridine geçmeyip bir süre yola devam etmesi ve sonrasında aracı durdurması nedeniyle kaza tespit tutanağında belirtildiği üzere kusurlu davrandığı, mahkemece yapılacak keşif sonucunda değişebilecek kusur durumuna göre sanığın eyleminin "Taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Savcı 10 Eylül 2021'de hazırladığı iddianamesinde, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını talep etti. Ancak iddianamenin gönderildiği mahkeme, iddianameyi Adli Tıp Kurumu raporunca kusursuz gösterilen sanığın taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasının istenmesi, başka rapor alınmaması nedeniyle iade etti. Ailenin buna itirazda bulunması üzerine kararı değerlendiren üst mahkeme, iddianamenin reddini yasaya uygun buldu. Kanun yararına bozma yoluna gidilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de 16 Kasım 2022'de, iddianamede kaza tespit tutanağında şüphelinin kusurlu gösterildiği, yeterli şüphe halinde savcının iddianame düzenleyebileceğini belirterek üst mahkemenin ret kararının bozulmasına karar verdi.