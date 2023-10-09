Kağıthane'de motosiklet yangınına sürücünün müdahalesi kamerada

Kağıthane'de seyir halindeki motosikleti alev alan sürücünün yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de seyir halindeki motosikleti alev alan sürücünün yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak'ta sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet seyir halindeyken alev aldı.

Motosikletini durduran sürücü, çevredekilerin yardımıyla yangına müdahale etti. Sürücü, esnafın verdiği yangın tüpüyle motosikletteki alevleri söndürdü.

Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan sürücünün yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.