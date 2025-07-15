Kağıthane'de Motosiklet Kazasında 4 Yaralı

KAĞITHANE'de iki motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Kemerburgaz yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Korkmaz'ın kontrolündeki 07 BUT 21 plakalı motosiklet ile Osman Nuri Kızılkaya'nın yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrularak refüje çarpan motosikletlerdeki sürücüler ve arkalarındaki yolcuları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçenlerin yardımına koştuğu yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.