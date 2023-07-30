Kağıthane'de minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kağıthane'de park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs sahibi olayı polise bildirirken, ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de şüphelilerin park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'ta park halindeki bir minibüsün yanına hafif ticari bir araçla gelen 3 zanlı, minibüsün arka camını kırarak içindeki malzemeleri araçlarına yükleyerek kaçtı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden minibüsün sahibi olayı polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki minibüsün yanına gelen hafif ticari araçtan inen 2 kişinin, arka camını kırdıkları minibüsteki malzemeleri çalarak araçlarına yüklemeleri yer alıyor.